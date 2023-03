Reprodução/TV Globo BBB 23: família de Dania se pronuncia após assédio

Nesta sexta-feira (17) a família de Dania Mendez compartilharam um comunicado no perfil da mexicana após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23 .

Os brothers deixaram o programa após assediarem a mexicana no reality.





"De todo o coração, queremos agradecer infinitamente todas as pessoas que estão apoiando Dania com tanto amor, sororidade e compreensão. Obrigado a produção do Big Brother Brasil e do Casa de Los Famosos USA por cuidar e proteger Dania e todas as mulheres dos dois projetos", começaram eles.

Na sequência, a nota agradeceram pela rede de apoio com a participante da La Casa de Los Famosos.

"Às duas produções, obrigado por uma mensagem tão grande de respeito com a mulher que estão dando ao mundo inteiro. Estamos tranquilos em saber que Dania se encontra bem e protegida o tempo todo. Nosso coração está com o público dos dois países, aos seus companheiros por estarem com ela e apoiá-la neste momento. Obrigado por tanto carinho", concluíram.





