Reprodução/Globo - 16.03.2023 MC Guimê é acusado de assédio contra Dania Mendez no 'BBB 23'

Nesta quinta-feira (16), foi aberto um inquérito pela Polícia Civil do Rio para investigar o crime de importunação sexual, envolvendo o cantor MC Guimê e o lutador Cara de Sapato, participantes do “BBB 23”.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio, MC Guimê e Cara de Sapato são acusados de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante a última festa que ocorreu na casa do Big Brother Brasil.





A análise das imagens do programa está sendo feita pela delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Nas redes sociais, foram divulgados vídeos em que Guimê toca as nádegas de Dania e Cara de Sapato tenta beijá-la, restringindo os movimentos da mexicana.

"A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos", informa a nota divulgada pelo jornal O Globo.

Internautas estão pedindo a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do reality show, após supostos casos de importunação sexual durante a Festa do Líder, realizada na quarta-feira à noite. Dania Mendez, a participante estrangeira, entrou na casa no mesmo dia.





