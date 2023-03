Reprodução / Instagram 17.03.2023 MC Guimê e Lexa

MC Guimê publicou um pronunciamento oficial como artista expulso do “BBB 23” na noite desta sexta-feira (17). O funkeiro veio a público para se desculpar nominalmente com Lexa, Dania Mendez e Bruna Griphao.

“Acredito que com os nossos erros, a gente pode aprender e a gente pode evoluir. E eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes”, declarou o cantor.





O ex-BBB também disse estar vivendo um “momento muito delicado” no casamento com a cantora Lexa. “Eu sei que ela [Lexa] está sofrendo muito com tudo isso, eu amo muito ela e eu também estou muito magoado por tê-la ferido”, afirmou.

O cantor revelou que já conversou com a esposa e espera ser perdoado pela cantora. “Agora é dar tempo ao tempo”, concluiu.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.