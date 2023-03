Reprodução BBB: Dania Mendez explica o porquê não quis expôr Guimê: 'Vergonha'

O Big Brother Brasil protagonizou um episódio inédito na última quinta-feira (16). Os participantes MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos ao vivo devido o comportamento suposto de assédio com a convidada Dania Mendez. Na madrugada desta sexta-feira (17), a mexicana conversou com os diretores e explicou o motivo de não ter exposto a situação antes da decisão do reality.

Anteriormente, durante a tarde de quinta-feira, Dania foi questionada sobre a proximidade com os participantes expulsos. No relato, ela afirmou estar bem e disse que a situação não teria passado de uma brincadeira e que eles haviam bebido muito.

Na eliminação ao vivo, Cara de Sapato chegou a questionar o que Dania teria falado para a produção. Após o clima tenso, a mexicana foi chamada para conversar no confessionário.

Questionada sobre o caso de Guimê, Dania revelou que se lembrava parcialmente, mas não quis expôr por medo das consequências. “Foi o álcool. Eu não lembrava muito disso. Eu não queria comentar porque me dá muita vergonha. Eu não queria causar problemas entre Guimê e sua família, sua esposa. Me dá muita vergonha”, desabafou.

A participante também questionou se o público havia percebido a situação. “Quando o Guimê me passou a mão, deu para ver muito?”, perguntou.

“Fica bastante evidente sim. É evidente que te passa a mão e que você tira quando percebe”, respondeu a produtora mexicana. “E o do Sapato também dá para perceber?”, insistiu Dania.

“Não sei muito bem como explicar, é melhor você ver, não me sinto capaz. Prefiro que você veja quando sair do ‘La Casa’. O que aconteceu só vocês sabem. Mas os produtores tomaram a decisão de que foi inapropriado, e foi correto”, avaliou a responsável.

“Lembro que ele foi na minha cama e tentou me beijar, eu dizia que não, mas não me lembro muito. Mas ok, entendo a decisão dos produtores e a respeito”, concordou.