Reprodução/TV Globo BBB 23: Amanda e Aline são acusadas de serem coniventes com assédio de Guimê e Sapato

O assunto envolvendo o BBB 23 segue sendo o assédio e expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato. Nesta sexta-feira (17) alguns internautas acusaram Amanda e Aline de serem coniventes com as atitudes dos brothers contra Dania Mendez.





O nome da médica foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após resgatarem vídeos dela chamando a mexicana de "marmita". "Cezar Black] Quer colocar o 'garfito' na sua 'marmita'", disse ela em direção ao lutador.

A fala gerou discussão na web e até mesmo pedidos de expulsão de Amanda por ser conveniente ao assédio.

Amanda falando pro Black que ele estava enfiando o garfo dele na marmita do sapato (a marmita seria a Dania)

Que mulher podre #ForaAmanda #BBB23 pic.twitter.com/BHCLNejLIp — Micka Nicacio Barros 🦁🥬 (@mickadaquebrada) March 17, 2023

















O caso de Aline não é muito diferente. Os internautas apontaram que a cantora apoiou a aproximação de Sapato e Dania na casa.

A equipe da artista usou as redes sociais para repudiar as críticas contra Aline. "Aline vem recebendo diversos ataques injustos nas redes sociais, ataques esses que responsabilizam ela pelos últimos acontecimentos do BBB", disseram.

"A Aline, nem nenhuma outra mulher, deve ser responsabilizada por atitudes de um homem adulto. Sabemos que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, mas jamais iremos permitir que absurdos irreais sejam ditos sem responsabilidade", seguiram.

Por fim, os administradores garantiram que sempre se pronunciarão em caso de injustiça com Aline. "Sabemos que tais ataques são feitos por indivíduos e jamais responsabilizaremos um coletivo de forma generalizada, mas não deixaremos de expor e repudiar tais atitudes quando necessário", concluíram.

Infelizmente, nas últimas 24h, a Aline vem recebendo diversos ataques injustos nas redes sociais, ataques esses que responsabilizam ela pelos últimos acontecimentos do #BBB23 . pic.twitter.com/sDyoaCFLr6 — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 17, 2023





