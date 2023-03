Reprodução/Globo - 16.03.2023 MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de cometer assédio no 'BBB 23'

O caso de importunação sexual de MC Guimê e Cara de Sapato contra Dania Mendez no BBB 23 trouxe notas de repúdio dos patrocinadores do reality show.

Nas redes sociais, as marcas Mercado Livre, Magazine Luiza e Ademicom condenaram as ações dos brothers e qualquer tipo de assédio.





Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (16) Guimê e Sapato foram acusados de importunação sexual com a mexicana Dania Mendez.

O cantor acariciou o bumbum e as costas da sister algumas vezes. Já o lutador forçou um beijo nela e a abraçou forte no quarto fundo do mar. A produção chegou a chamar a atenção do brother.

No #BondeDaCurtição , o respeito vem em primeiro lugar. Engov está ao lado das mulheres contra o assédio.

Uma festa sempre deve ser um espaço seguro e divertido para todos e todas. pic.twitter.com/lajRqUR9sP — #EngovNoBBB (@Engov_Oficial) March 17, 2023





Estamos acompanhando tudo de perto e comprometidos com uma cultura que valoriza o respeito, a empatia e em fazer parte de ações que combatam esse tipo de atitude.

Caso você presencie ou seja a vítima de situações de assédio e/ou violência contra a mulher, denuncie ligando 180. — Pantene No #BBB23 👸 (@PanteneBrasil) March 17, 2023









Eu, que sou virtual, já acho extremamente ​revoltante os assédios que recebo nos comentários e DM. Agora, ​fico imaginando como as mulheres reais​ aguentam​ lida​r​ com ​importunação sexual, assédio e outras violências de todos os dias!​

(+) pic.twitter.com/SsuaPD5rhS — Lu do Magalu 💙 (@magalu) March 16, 2023





Até mesmo um aperto de mão, só deve acontecer quando há consentimento de ambas as partes. Nós, do Mercado Livre, estamos ao lado das mulheres e contra o assédio. pic.twitter.com/EUy2aBVxJy — Mercado Livre no #BBB23 🤝 (@MercadoLivre) March 16, 2023







