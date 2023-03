Reprodução / Instagram MC Guimê e MC Gui

Parece que o jogo virou, não é mesmo? MC Gui precisou vir a público nesta quinta-feira (16). O ex-participante de “A Fazenda” pediu para não ser confundido com MC Guimê, participante do “BBB 23”.

Gui precisou se justificar nos stories mostrando que não é Guimê, pois parte do público acreditou que eles são a mesma pessoa e estavam enviando mensagens de ódio para o ex-Fazenda por conta das polêmicas de assédio que o brother do BBB está sendo acusado.





No passado, Gui havia sido “cancelado” nas redes sociais por debochar de uma criança doente na Disney. Na época, Guimê também precisou se explicar, pois estava sendo confundido e atacado da mesma forma.

Desde a madrugada desta quinta, Internautas estão pedindo a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do reality show, depois de supostos casos de importunação sexual contra Dania Mendez viralizarem nas redes sociais.





