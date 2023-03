Reprodução/Instagram Irmã de Key Alves opina sobre assédio de Guimê no BBB 23

A irmã de Key Alves usou as redes sociais para comentar o caso de assédio durante a festa do BBB 23 envolvendo MC Guimê e Dania.

No perfil do Instagram, Keyt Alves zombou do desabafo de Lexa, esposa do funkeiro, sobre o acontecimento e relembrou as atitudes da cantora envolvendo a irmã na casa.





"Acho pouco! Tratava o marido como se fosse o melhor marido do mundo e bom samaritano, enquanto acabava com a minha irmã", escreveu a jogadora de vôlei ao compartilhar a notícia.

Em outro Story, Keyt disse. "Acho pouco! Na hora de meterem o pa* na Key, defendendo o bonitão como se ele fosse o bom samaritano, fizeram... Dizendo que era bem educado. Bela educação passar a mão na bund*".

Pelas redes sociais, os internautas criticaram a atitude de Keyt, afirmando que a cantora não tem relação com o que aconteceu na casa.

"A rivalidade feminina é de família", disse uma; "Uma coisa não tem nada a ver com a outra minha querida", declarou outra; "Que garota baixa! O erro do Guime não anula as atitudes erradas da irmã dela. Lexa nunca acabou com a irmã dela, mas comentou as atitudes e falas podres que a Key já teve, mas essas gêmeas são tão egocêntricas que vivem em um mundo paralelo", comentou uma terceira.





