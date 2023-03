Reprodução / Globoplay Fred, Guimê e Bruna

Nesta quinta-feira (16), os participantes do BBB 23 debatem sobre o comportamento polêmico de MC Guimê em sua festa do líder, ocorrida na noite anterior. Durante a conversa, Fred expressa sua opinião sobre as atitudes do colega e relembra que havia aconselhado Guimê a ter cuidado para não se prejudicar.

"Ele deu trabalho ontem! A gente teve que dar umas prensas nele porque só estava fazendo bosta", queixou-se o youtuber. Vídeos da festa mostram MC Guimê tocando as costas e o bumbum da mexicana Dania Mendez, que entrou na casa na quarta-feira (15), e também teria dado uma tapa na bunda de Bruna Griphao durante a festa de líder.





Durante a festa, Bruna Griphao tentou alertar MC Guimê sobre seu comportamento inapropriado, dizendo: "Olha pra mim! Você está passando do ponto!". Em resposta, o funkeiro falou um palavrão.

Hoje, a atriz conversou com outras sisters na piscina que estava preocupada com Guimê. “Eu fui deixar ele no quarto e ele não queria dormir, não. Eu botei ele para dormir. Ele fica aquele bêbado rígido, sabe? A pessoa que te abraça com força, que quer carinho.”, descreveu Bruna.





