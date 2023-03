Reprodução / Globoplay 10.02.2023 Larissa Santos

Larissa Santos levou a pior nesta terça-feira (14) no “BBB 23”. A sister foi a eliminada da semana com 66,75% dos votos. Paredão desta semana ficou marcado pela rejeição de Lari.

A professora de educação física disputou um paredão quádruplo contra Ricardo Alface, Cezar Black e Domitila Barros. A rivalidade entre os grupos, enfrentando três adversários, deixou Larissa em uma situação complicada com o público.





Larissa começou bem no ‘BBB 23’. A amizade fiel com Bruna somado aos bons posicionamentos no jogo da discórdia chamou a atenção do público. No entanto, ao formar casal com Fred Bruno, a sister ficou apagada.

No discurso de eliminação, Tadeu apontou esse fato: "A pessoa que sai hoje, teve o seu momento de destaque, pelo seu jeito, pelas atitudes que tomou. Essa pessoa chegou a ser aplaudida, mas o BBB é dinâmico... Quem está em alta hoje, amanhã está em baixa".









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.