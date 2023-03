Reprodução / Globo 15.03.2023 Dania Mendez chega no BBB

Uma nova moradora vai movimentar a casa mais vigiada do país nos próximos dias. Dania Mendez, participante do reality show mexicano "La Casa de Los Famosos", chegou nesta quarta-feira (15) ao “BBB 23”.

A mexicana entrou exatamente às 15h05, como anunciado por Tadeu Schmidt e surpreendeu os participantes da casa, que não esperavam uma visita surpresa, muito menos uma nova moradora.

Antes da entrada da nova participante, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. Com uma mensagem em espanhol, a produção anunciou a chegada da nova sister.

























Dania passará uma semana em Curicica. Além de entrar direto no VIP da casa, a modelo poderá interferir no Poder Curinga desta semana. “Quem comprar o Poder Curinga terá duas opções: voto duplo ou voto anulado. Quem vai decidir isso é a nossa visitante.”, explicou Tadeu.

Amanhã tem visita internacional na casa do #BBB23 ! ✨ Vem ver como será a dinâmica com a participação de Dania Mendez, do 'La Casa de Los Famosos' ⤵️ #RedeBBB pic.twitter.com/ez44IIKU6v — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023





O “BBB 23” será o terceiro reality show de Dania. A participante do reality mexicano também já passou pelo “Acapulco Shore”, onde mostrou que não foge de confrontos. A influenciadora viralizou com uma cena em que arremessou uma garrafa d'água em outra concorrente.

Gente, essa de branco é a participante estrangeira que vem para o BBB 23, socorro! pic.twitter.com/5gBgg8ptzR — JANIELSON (@euosodrac) February 7, 2023





Dania Mendez, mexicana de 31 anos, é modelo, influenciadora e apresentadora, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

