Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred diz que vai cheirar calcinha de Larissa caso ela seja eliminada

Fred Desimpedidos não está pronto para a eliminação desta terça-feira (14) no BBB 23 , porém, já sabe o que vai fazer caso Larissa seja eliminada.

No jardim, o youtuber surpreendeu ao afirmar que vai cheirar a calcinha da affair se ela deixar o programa. A sister enfrenta o paredão com Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface.





"Vou virar a Key [Alves]. Vou ficar três dias cheirando a calcinha dela achando que é paredão falso", disse ele se referindo a jogadora de vôlei que ficou agarrada com a cueca de Gustavo após ele ser eliminado.

Fred diz que se Larissa sair hoje ele vira a Key, vai passar 3 dias cheirando a calcinha da Larissa achando que é paredão falso. O tombo vem kkkkkkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/gY6BhI5G3L — Jaqueline Gomes (@JaqueGomes1941) March 14, 2023





Na enquete do iG Gente, Larissa está na liderança para ser eliminada do reality com índice de rejeição, 72,5% dos votos.

Vote em quem você quer eliminar do BBB 23:

#BBB23 : Quem deve ser eliminado do reality? — iG Gente (@iggente) March 13, 2023





