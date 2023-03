Reprodução Key Alves

Key Alves, participante eliminada do “BBB 23”, chega nesta terça-feira (14) ao México para participar do reality "La Casa de Los Famosos". A jogadora de vôlei já está sendo bastante comentada na imprensa estrangeira.

O reality estrangeiro está recebendo pela primeira vez um visitante de fora. Chamada de "sensação das redes sociais" pela mídia local, Key é a aposta dos mexicanos para trazer mais emoção à competição.





Além das expectativas para o jogo, as fofocas também já se tornaram internacionais. A história contada pela atleta na casa do BBB sobre Neymar ter sugerido ficar com ela e a irmã gêmea repercutiu na imprensa.

A presença de Key Alves no site 'Only Fans' tem sido um tópico comentado na mídia mexicana, que também destaca a carreira no vôlei e aparições em programas de televisão. A popularidade na plataforma de conteúdo adulto, permitindo que ela ganhasse até 20 mil dólares com a venda de fotos, também foi destacada pela imprensa.

