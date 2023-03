Reprodução/Globoplay 18.02.2023 Cara de Sapato

As cenas de banho dos participantes do “BBB 23” com cuecas brancas têm gerado muita repercussão. Na tarde de terça-feira (14), Cara de Sapato também foi flagrado utilizando a peça íntima durante a higiene pessoal, depois de MC Guimê ter sido repreendido por Lexa por fazer o mesmo.

O fato foi divulgado nas redes sociais e até mesmo pela equipe do participante, que comentou: "Essa é novidade, né?". Os usuários da internet que viram o acontecido foram bastante criativos nos comentários.













o sapato tomando banho de cueca branca é a visão do paraíso — bibis da mandinha | 🪢🤙🏻 (@bxamandinha) March 14, 2023









SAPATO TOMANDO BANHO DE CUECA BRANCA 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 #BBB23 — Emmy 🏝️ (@jumapatanar) March 14, 2023





Em outro momento do reality, MC Guimê também surpreendeu tomando banho com uma sunga branca. O acessório é polêmico no Big Brother por causa da transparência. Para "piorar", o cantor apareceu com um volume grande.

Quem não gostou nada disso foi a esposa do funkeiro, que ficou irritada e descontou e reagiu a situação nas redes sociais.

G E N T E pic.twitter.com/9hd9nArKXm — mand (@tuitamanda) February 17, 2023





Gente o Guime tomou banho de cueca branca de novo kkkk n é possível 😩 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 17, 2023





