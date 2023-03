Globo/Fábio Rocha Larissa ou Ricardo? Enquete BBB 23 entrega eliminado; saiba quem

A nona eliminação do BBB 23 está cada vez mais perto! E mais uma vez, a casa terá a resposta do público que tanto pede. De acordo com a enquete do iG Gente, Larissa será a eliminada da noite.

O paredão está sendo disputado pela sister, Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo Alface.

Na parcial das 18 horas, a professora de educação física lidera a enquete com 73%; Ricardo vem atrás com 15,9%; Cezar com 6%; e Domitila com 5,1%.

Quem deve deixar o reality show? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

