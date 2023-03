Reprodução / Instagram 14.03.2023 Eslovênia

Nesta terça-feira (14), a modelo Eslovênia impressionou os seguidores ao exibir a transformação da barriga após realizar uma lipo LAD. Em fotos de biquíni, ela mostrou o resultado da cirurgia estética.

Na legenda da publicação, Eslovênia afirmou que está se amando cada vez mais. O namorado Lucas Bissoli deixou um emoji de coração nos comentários, enquanto Gabi Martins, outra ex-BBB, a elogiou: "Muito linda".





No mês de dezembro, Eslovênia causou polêmica nas redes sociais ao se comparar com o namorado, Lucas, chamando a si mesma de "gorda" e a ele de "sarado" em um vídeo postado no TikTok.

Eslovênia foi criticada pela influenciadora Thaís Carla, que produz conteúdos contra a gordofobia nas redes sociais. A confusão entre Eslovênia e Thaís Carla dividiu opiniões na web.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.