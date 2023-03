Reprodução/TV Globo Quem será eliminado? Enquete BBB 23 aponta rivalidade entre Larissa e Ricardo

Nesta terça-feira (14) acontece o nono paredão do BBB 23 . Formado por Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo Alface, o paredão deve eliminar a sister com alto nível de rejeição.

Após o jogo da discórdia, a professora de educação física cresceu na porcentagem e deve deixar o reality.





Na parcial das 12h27, do iG Gente, Larissa aparece com o maior número, 72,4% dos votos; Alface vem na sequência com 16%. Já Cezar e Domitila ficam como coadjuvantes com 6,3% e 5,3%, respectivamente.

Reprodução Enquete BBB





