Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: sister corre risco altíssimo de eliminação; veja parcial

O nono paredão do “BBB 23” foi formado no último domingo (12). Em um paredão quádruplo Domitila Barros, Cezar Black, Ricardo Alface e Larissa Santos compõe a berlinda da semana e um deles deixará o reality na terça-feira (14).

Com três integrantes do grupo Fundo do Mar contra uma do grupo Deserto, quem está apontada como eliminada do programa, pela parcial das 22h30 do iG Gente desta segunda-feira (13), é Larissa com 72,1% dos votos.





Alface, que rachou com o quarto Deserto recentemente, vem como o segundo mais votado, com 14,4%; Black, com 7,5%; e Domitila com apenas 6% dos votos.





Continuem votando na enquete do iG Gente. Até o resultado do paredão nesta terça (14), continuaremos atualizando as parciais.

#BBB23 : Quem deve ser eliminado do reality? — iG Gente (@iggente) March 13, 2023