Paula Freitas participou do podcast 'BBB Tá On' e abriu o coração sobre o seu relacionamento com Ricardo Alface. A sister afirmou que vai investir no brother após a saída dele do programa.

A biomédica negou a possibilidade de uma relação a três com Alface e Sarah Aline, com quem ele está ficando na casa.





"Eu falei com a Nina [irmã do Ricardo] que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente tá grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores", contou ela.

Paula também comentou sobre um possível romance com Cristian. "Loirão não faz o meu estilo, eu gosto de homem preto, gosto de um negão. O Cristian não faz o meu estilo, nem um pouco", afirmou.

