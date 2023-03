Reprodução/TV Globo Bruna Griphao e Fred Desimpedidos batem recorde de Viih Tube no BBB

Bruna Griphao e Fred Desimpedidos entraram para o ranking de participantes que ficaram mais tempo sem receber votos no BBB . A dupla ultrapassou Viih Tube, do BBB 21.

A ex-sister conseguiu manter o jogo interno intacto por sete paredões, somente no oitavo recebeu o primeiro voto, vindo de Arthur.





Agora, a dupla do BBB 23 superaram a influenciadora na marca de tempo. No domingo (12), eles completaram 56 dias sem receberem votos.

Fred já esteve no paredão, porém, por consequência de uma prova do líder, mas nunca recebeu votos da casa, Big Fone ou líder. Já Bruna conseguiu escapar de todas as berlindas do reality.

🔒 TOP10 RETRANCAS



🔟 @fred_b12 e @BrunaGriphaoo entram hoje para o TOP10 HISTÓRICO de mais Dias até receber o 1° Voto no BBB.



📈 Eles já ultrapassaram a @viihtube (BBB21) e chegam ao TOP5 se somarem mais dias e não receberem Votos até a próxima Formação #BBB23 pic.twitter.com/YkxGW6zIVW — BBB Stats (@BbbStats) March 13, 2023





