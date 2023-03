Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa, Fred e Bruna trocam farpas por casais no reality

Na tarde desta segunda-feira (13) Bruna Griphao conversou com Marvvila, Gabriel Santana, Fred e Larissa sobre demonstrações de afeto em público e causou um clima tenso.

Na piscina do BBB 23 , a atriz criticou o "desentupidor de pia é chato demais", se referindo aos beijões dados em público e, então, cutucou o casal.





"Uma semana que ela ficou casada aqui na casa [com Gabriel Fop, nas primeiras semanas], não existia a Bruna. Não existia em festa, não existia", rebateu Larissa.

Fred também comentou. "Você passou grudada nele, falando de jogo pra caralh*, fumando pra caralh*. Você foi chegar no BBB na quarta, quinta festa. Mas tudo bem, tu superou e hoje em dia você é ótima".

Para encerrar o clima tenso, Bruna disse que iria segurar sua boca para não falar besteiras ao casal.

