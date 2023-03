Foto: Reprodução/Instagram Gustavo conhece pai de Key Alves em jantar pós BBB23





Ao que tudo indica, o casal "Guskey" está mais vivo que nunca, tanto que Gustavo Cowboy, como ficou conhecido dentro do BBB23, já chegou a conhecer o "sogro", Manoel Flavio Ramalho, em um jantar na noite desta quinta-feira (9).



O próprio pai de Key Alves que compartilhou o encontro com o genro e a filha, no perfil do Instagram.













Desde a saída do reality, Key se mostrou bastante empolgada com o futuro do casal e revelou ter vontade de casar. "É o meu sonho casar e ter uma pessoa que fique comigo para sempre. Eu tenho certeza que vai acontecer um casamento babadeiro (...). Vai ser no Rio de Janeiro", disse ela em entrevista no "Bate-Papo BBB" após a eliminação.

A jogadora contou detalhadamente da aliança que criou com Gustavo no game e revelou que não tinha intenção de formar casal no reality, pois acreditava que isso iria prejudicá-la. "Ele foi uma pessoa que não tem explicação, ele é muito parecido comigo", disse ela.

Na tarde desta quinta-feira (9), antes do jantar em família, Gustavo e Key se reencontraram pela primeira após a eliminação do BBB23. O casal posou ao lado do apresentador Luciano Huck durante a gravação do programa "Caldeirão com Huck".

"O reencontro veio aí, meus fih! Este Domingão está imperdível, viu?!", escreveu Gustavo na publicação feita no perfil do Twitter.

O reencontro veio aí, meus fih! Este Domingão está imperdível, viu?! 😍🔗



Iai, alguém aqui acreditou no papo da Flórida? 😜/adm pic.twitter.com/Lnsv2KiS6m — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) March 9, 2023









Na noite de quarta-feira (8), Key compartilhou alguimas imagens da videochamada que fez com Gustavo, logo após ser eliminada do reality. A jogadora de volêi ainda se declarou para o amado. "Eu te amo tanto. Emocionada e com muita saudade do Cowboy", escreveu ela na publicação.