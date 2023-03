Reprodução/Instagram Key e Gustavo se reencontram ao vivo após eliminação do BBB 23

Na tarde desta quinta-feira (9) Key Alves e Gustavo se reencontraram pela primeira vez após a eliminação dos dois do BBB 23 .

Os pombinhos posaram juntos ao lado de Luciano Huck durante a gravação do Domingão com Huck e animaram os fãs.





"O reencontro veio aí, meus fih! Este Domingão está imperdível, viu?!", escreveu a equipe do brother na legenda da publicação do Twitter.

Na quarta-feira (8) Key compartilhou umas imagens da videochamada que fez com o affair na casa. Na legenda, a jogadora ainda se declarou ao amado.

"Eu te amo tanto. Emocionada e com muita saudade do Cowboy", disse ela.

O reencontro veio aí, meus fih! Este Domingão está imperdível, viu?! 😍🔗



Iai, alguém aqui acreditou no papo da Flórida? 😜/adm pic.twitter.com/Lnsv2KiS6m — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) March 9, 2023





