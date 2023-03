Reprodução/YouTube/iG - 10.03.2023 Roberta Barros, mãe de Domitila do 'BBB 23', participou do 'AUÊ'





Roberta Barros, mãe de Domitila Barros, participante do BBB23, foi a convidada desta sexta-feira (10) do programa AUÊ, do iG Gente, e explicou um pouco como funciona a rotina e o número de adms que cuidam das redes sociais da filha.



Roberta explicou que o grupo de Adms de início era bem pequena, e revelou que antes de Domitila ir para o reality ela pediu para os irmãos Henrique e Izabel para fazerem parte do grupo, mas que com o aumento de comentários e visualizações o grupo não deu conta.













"Tem uma equipe pequena, muito reduzida que faz essa questão das adms dela. Quando ela foi embora ela pediu para Henrique e Izabel fazerem parte desse grupo, os meninos já faziam isso antes, mas de uma hora para outra começou a chegar mil comentários e os meninos não deram conta." iniciou ela.

"Então o grupo, a equipe dela formou outros grupos. Agora uma coisa que eu achei bom que os meninos se afastaram foi que é que eles iam acompanhar todos aqueles comentários e teriam alguns que não iam ser legais e ele iam ficar aflitos." revelou ela.

Ao ser questionada quantas pessoas fazem parte da equipe de Adms, Roberta contou alguns membros do time. "Tem uma pessoa para imprensa, tem uma que é adm, tem uma menina que é advogada, tem uma que vai resolver muitas coisas, em um total tinha 5 pessoas. Agora sei que a menina de Adm precisou começar outros grupos voluntários para dar conta das coisas, o menino da imprensa continua, a advogada também.", explicou ela.

A mãe da sister contou que os filhos ficaram muito abalados emocionalmente com alguns comentários dos internautas. "Eles ficaram muito psicológicamente afetados com isso. Como eu já disse, eu não leio todos. Eu estou pedindo muito a Deus para nossa família seja como antes, eu sei que não vai ser, mas espero que quando acabar esse programa ela tenha uma certa tranquilidade.", disse Roberta.

