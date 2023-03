Reprodução/Instagram Eliezer faz tatuagem em homenagem ao BBB

Nesta quinta-feira (9) Eliezer dividiu com os seguidores fotos da sua nova tatuagem: uma homenagem para o BBB . O participante da 22ª edição do reality show fez questão de eternizar a oportunidade na pele.

Para representar o programa, o influenciador colocou um dos bonecos da atração dentro de uma nave espacial enquanto uma pessoa, no caso ele mesmo, sendo abduzido por ela.





"É indiscutível tudo que o BBB fez pra minha vida. Já tem 01 ano que tudo aconteceu e, não sei se todo mundo sabe, mas, minhas tatuagens são uma representação das minhas histórias e viagens. E estava faltando a MAIOR viagem da de todas que foi a minha abdução da vida real pra nave mãe BBB (não sei se essa expressão ainda é usada, mas na minha época de moleque “nave mãe” era usada)", escreveu ele.

Ao falar das mudanças na sua vida após o BBB, ele destacou o encontro com a namorada, Viih Tube, que está grávida da primeira filha do casal.

"Agora está eternizado, todo o meu carinho, amor e gratidão por essa oportunidade ímpar. Se não fosse ela, não estaria vivendo tudo isso hoje, não teria encontrado a Viih e não teria minha Lua", concluiu ele.





