Reprodução/Instagram Na reta final da gravidez, Viih Tube impressiona ao mostrar barrigão

Viih Tube atualizou os seguidores com uma foto da gestação e aproveitou para entrar na brincadeira sobre o tempo da gravidez.

A influenciadora está esperando a primeira filha, Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer.





Na reta final, a mamãe de primeira viagem publicou uma foto toda produzida com um top e calça brilhantes, deixando a barriga à mostra.

"Já fazem 2 anos que tô grávida", brincou ela na legenda da publicação.

Os internautas também comentaram e se divertiram com a situação. "Lua lenda que já vai nascer com dois diplomas", disse um; "Você anunciou na mesma semana da Claudia Raia, o bebê dela já vai fazer 1 ano e nada da Lua nascer", brincou outra; "Praticamente mais tempo grávida, que o tempo que passou não grávida nessa vida", declarou uma terceira.





