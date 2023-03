Reprodução / Globoplay Cezar e Guimê

Durante a madrugada desta quinta-feira (09), durante o “after dos cria” do “BBB 23”, MC Guimê compôs uma música satirizando Cezar Black. A brincadeira do funkeiro não foi bem recebida pelos internautas, que pediram respeito ao brother baiano.

Nas rimas, Guimê compara Black ao personagem Shrek, pelo fato do enfermeiro ter ficado todo verde no jogo da discórdia e lembrar o desenho animado e depois chama o brother de “ramelão”.





Acompanhado pelos colegas do quarto deserto e por Marvvila, o funkeiro usava as rimas como possíveis justificativas de voto no adversário.

“Olhem o absurdo dessa rima do Mc Guime sobre o Cezar Black! Nojenta, mentirosa e criminosa!”, recriminou um internauta. A equipe que administra as redes sociais de Cezar Black pediram aos seguidores do Twitter que levantasse a hashtag “Black Merece Respeito”.

Lembrando a noite passada:



Black parece um Shrek, um Ramelão e desse jeito eles votam nele, correto?



Eu falo ou vocês falam? Precisa desenhar? ⚓️



BLACK MERECE RESPEITO #BBB23 #TeamBlack #Blackmerecerespeito pic.twitter.com/Uvd4ZAVoBm — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) March 9, 2023





Tô vendo o povo levantando

GUIME MERECE RESPEITO



Depois desse vídeo quem merece respeito mesmo????



BLACK MERECE RESPEITO !!! pic.twitter.com/xTM0PEUTj7 — D U M M Y 👁️‍🗨️ (@dummyafrontoso) March 9, 2023





Olhem o absurdo dessa rima do Mc Guime sobre o Cezar Black! Nojenta, mentirosa e criminosa! Espero que @boninho faça ele se retratar lá dentro pq aq fora e difetente!

Covarde,maldoso!

Esse cara representa os MCs?

BLACK MERECE RESPEITO @choquei @vaidesmaiar @bbb @cezarblackk pic.twitter.com/uFKlmPU8ap — Vinícius⚓✌🌻 🍞🥊🔥🌵 (@paulovini5555) March 9, 2023













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.