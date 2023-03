Reprodução / Globoplay 09.03.2023 Domitila Barros

Sozinha no Quarto Branco, Domitila Barros fez um desabafo nesta quinta-feira (09). A sister estava chateada por ainda não ter ganhado nenhuma prova no “BBB 23” e usou a privacidade do cômodo para falar com o público.

“Das 13 pessoas que ficaram na casa, nove já ganharam ou Anjo ou Líder. Aí eu falei: 'Meu Deus, perdi essa prova ontem porque dei um cochilo, culpa própria, ridícula, péssima jogadora”, martirizou-se Domi.





Posteriormente, a modelo explicou que conseguiu analisar a situação sob outra perspectiva e para não perder a cabeça e cair em uma armadilha mental, ponderou também os empecilhos que lhe foram impostos durante o confinamento.

"Querendo ou não, eu tive menos chance de ser Líder do que outros candidatos que do começo até agora todas as provas jogaram", lembrou a sister, que já foi vetada de provas algumas vezes e ficou mais de uma semana com o pé imobilizado por conta de uma lesão que sofreu dentro da casa.

Domi continua no quarto branco, agora ela está conversando com a gente sobre o jogo! 🥺🙏🏻 #BBB23 pic.twitter.com/GxzRR1EFdw — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 9, 2023









