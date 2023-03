Reprodução Natália Deodato relembra depressão severa: 'Não conseguia me olhar'

A ex-participante do BBB 22, Natália Deodato, relatou publicamente a luta contra a depressão severa que teve anos antes de entrar no reality. Em participação no programa ‘Sensacional’, da RedeTV!, que irá ao ar nesta quinta-feira (9), às 22h30, a modelo revelou que tentou tirar a vida 5 vezes.

Natália revela que enfrentou dificuldades para se autoaceitar com as manchas na pele causadas em decorrência do vitiligo, uma doença autoimune.

“Estava afundada em depressão. Tentei suicídio cinco vezes. Não conseguia me olhar no espelho, ir à rua, falar com as outras crianças, não conseguia me achar bonita. Foi muito pesado esse período para mim", contou.

O momento delicado refletiu na aparência e saúde da influenciadora. "Pesava 58 kg e fui para 44 kg em menos de um mês e não ganhava peso (...) Sou um milagre de Deus por tudo que já vivenciei”, exaltou.

Além da doença, Natália enfrentou problemas familiares e o preconceito de outras pessoas. "Por minha mãe ter sido ausente e eu ter perdido meu pai muito cedo, sofri com a carência afetiva. O que mais ouvia na minha infância, principalmente quando começou o vitiligo e esse processe processo de autoaceitação, era que nunca seria amada e não conseguiria um namorado”, relembrou.

Em novembro de 2022, Natalia assumiu o relacionamento com o empresário mineiro Breno Tótoli.

Na época, ela confessou que ficou na dúvida se abria ou não o relacionamento para o público, com medo de que a vida nos holofotes pudessem interferir no namoro.

"Eu demorei muito para tomar essa decisão por medo, medo de te envolver em toda bagunça de um pós-reality, medo da minha confusão e confesso que medo de me frustrar também, mas a vida é um risco e eu assumo todos os riscos! A meta é apenas ser feliz", dedicou.