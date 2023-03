Reprodução/ Globoplay Key Alves

Na última terça-feira (7), Key Alves foi a oitava eliminado do "BBB 23" . Depois de sair da casa, a jogadora de vôlei foi entrevistada no "Rede BBB" e confirmou que fez sexo com Gustavo, affair dela no reality. A ex-BBB entregou detalhes do momento e até revelou a posição em que eles estavam.

Patricia Ramos e Vivian, que comandam o programa, fizeram questão de mostrar a cena de Key e Gustavo debaixo do edredom. A ex-sister riu ao asssitir e disse: "Pode mudar já".

As apresentadoras, então, questionaram sobre o que teria acontecido, de fato, embaixo da coberta. "Como é que foi... Por que não teve movimento, foi tão minimalista", perguntou Patricia.

Key riu e respondeu: "Então... foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco". As apresentadoras riram com a sinceridade da ex-BBB e Patricia comentou: "Ela descreveu até a posição! Gosto de gente assim" Vale lembrar que Gustavo, também na entrevista no "Rede BBB", negou que teria feito sexo com a affair na casa.

