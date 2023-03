Reprodução / Globoplay BBB 23: Domitila afronta Fred e Bruna após se salvar do paredão

Domitila não esperou um segundo para afrontar Fred Desimpedidos e Bruna Griphao após a eliminação de Key Alves no BBB 23.

Após se salvar de mais um paredão, a sister olhou bem para os rivais e apontou as falhas deles no jogo.





"Três vezes o Brasil me deu a possibilidade de voltar, duas vezes na sorte. Continuar planejando contra a mesma pessoa acho que não é a estratégia da vitória", disse ela.

Os aliados criticaram a postura da Miss, que quis criar um atrito enquanto a jogadora de vôlei se despedia.

"Vamos respeitar", disse o youtuber. "Não é o momento", completou a atriz.

Domitila afrontando a Bruna e o Fred após a eliminação da Key #BBB23



🎥 Reproduçao: Globoplay pic.twitter.com/ptY4H2fHUM — Dantas (@Dantinhas) March 8, 2023





