Globo/Paulo Belote BBB 23: Key Alves é a oitava eliminada

Nesta terça-feira (7) o BBB 23 se despediu de Key Alves, a oitava eliminada. A berlinda foi disputada pela sister, Sarah Aline e Domitila Barros; e a jogadora não conquistou o carinho do público.

A libero recebeu 56,76% dos votos, a psicóloga teve 41,92% e a Miss, apenas 1,32%.

As atitudes desde o início do programa foram cruciais para a eliminação da sister. Com o protagonismo de Sarah em meio ao paredão, a jovem conseguiu ganhar notoriedade e deu esperança para o público no futuro do jogo.

No discurso, o apresentador Tadeu Schmidt criticou a formação dos grupos, analisou as personalidades das emparedadas e deu toques para quem fica.













Antes de sair pela porta, Key deixou um recado importante para os jogadores que seguem no reality.

"Como lá fora, no jogo de vôlei, os adversários, quando acaba o jogo, a gente até marca de tomar uma cerveja com as meninas. Então, eu espero que a hora que eu sair daqui, não pensem nada de mim porque aqui somos obrigados a ter atitudes desta forma. De coração, se apeguem mais uns aos outros e curtam esse momento, porque o Big Brother é um sonho do Brasil e vocês estão aqui", disse ela.













Mudança no prêmio

Para esse paredão, Tadeu chamou seis participantes para darem palpites, dando a chance de aumentar o valor do prêmio. O aumento dos palpiteiros também trouxe uma consequência: cada um deles que errasse a pessoa eliminada, R$ 20 mil reais seriam retirados do valor final.



Cezar acreditou na saída de Sarah; Amanda, Larissa, MC Guimê e Bruna Griphao, escolheram Key; e Gabriel Santana apostou em Domitila.

Por fim, o prêmio já chega a quase dois milhões de reais.

E o prêmio vai crescendo... tá quase em 2 milhões de reais! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/WhXxKntuN6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 8, 2023





