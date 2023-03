Reprodução/Globoplay BBB23: Fred afirma que apertará botão do quarto branco se for paredão





Levando jus ao apelido de "saboneteiro" e a fama de "não jogador", o brother Fred Desimpedidos afirmou, após ser escolhido por Domitila para enfrentar o "Quarto Branco", que se o botão para desistir da dinâmica for ir ao paredão, ele irá apertar.



O influenciador afirmou, em conversa com Larissa, que não pensa em desistir da dinâmica por conta do psicológico, mas sim por ter a vontade de testar a ida ao paredão e entender o que o público pensa dele.













“Se o quarto branco for só paredão, eu vou apertar, e não vai ser por causa de psicológico, já é algo que eu queria testar”, afirmou o brother. Fred ressaltou dizendo que já faz tempo que está buscando esta resposta do público, após as últimas jogadas que teve dentro do game.

"Eu já arrisquei fazendo a jogada que eu fiz, deu certo, a Key saiu. Foi só por conta da minha jogada? óbvio que não, eu acho que ela saía de qualquer jeito, mas comprovou minha teoria. Mexi o jogo, a casa está do jeito que tá, por isso não tenho medo de paredão.", disse ele.









A fala de Fred não agradou muito o público, e na web, afirmaram que se o brother bater no paredão, será eliminado. "Bora Fredinho, aperta pra gente testar tbm klkklkkkk", disse uma internauta. Seguida de outra que afirmou que o brother irá desistir logo da dinâmica. "Cho, se acha que ele vai querer perder a festa dele. Dou uma meia hora e acabou o quarto branco. Kkkkk talvez o Big Boss devesse dar um tempo mínimo para apertar o botão. Aí ele fica lá.", escreveu ele.

Ou seja vai ser o quarto do fiasco, vai durar 1 minuto!

A produção tem que fazer algo pq esse elenco adora sabotar o programa — Gui (@knightshaka23) March 8, 2023









O sonso nem ficou no quarto e já pensa em desistir, isso vai direto ao paredão sem bate e volta, o GODUCOOOOOOOO está com saudades do pai dele pic.twitter.com/pZta1ZO2jO — αʍѳ૨α (@_am0raa) March 8, 2023









Nesta quarta-feira (8), o mais temido pelos brothers e querido pelo público voltou para o "BBB": o Quarto Branco. Às 10h, um botão apareceu no jardim e foi apertado por Domitila, que puxou Fred para enfrentar a dinâmica com ela.



O "Quarto Branco" dessa edição vai ser bem diferente das edições anteriores. No cômodo, os dois brothers ficarão em um carro e deverão resistir, quem desistir da dinâmica irá direto para o paredão. Já o vencedor volta para a casa com imunidade e ganha o carro. Caso nem Domitila e nem Fred desistam até o horário estipulado, tudo será decidido ao vivo. Quem for para o quarto não disputa a prova do líder na quinta-feira (9).