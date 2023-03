Reprodução/Instagram Bruna Griphao





Bruna Griphao fez mais uma revelação sobre os trabalhos de atriz dela na TV Globo no "BBB 23". A sister contou que já atuou bêbada vásrias vezes na emissora.





Em uma conversa com Fred, Bruna questionou: "Você já trabalhou bêbado". "Muito, mano", respondeu ele. Bruna, então, revelou: "Eu também... Mas nem podia falar isso aqui dentro porque trabalhei a minha vida inteira aqui [na Globo]...". Fred contou que também já trabalho bêbado na emissora do reality show: "Aqui [na Globo] trabalhei poucas vezes. Uma vez bêbado".

Bruna ainda contou que já gravou "virada, direto de festas, várias vezes". Larissa se mostrou surpresa e questionou "Pra gravar? E a tua imagem?" A atriz explicou: "Pra você ver como eu ligo, né" Em seguida, as câmeras do pay-per-view foram cortadas.

