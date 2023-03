Reprodução/Instagram Key reage ao saber que capitã do time não torcia para ela no BBB 23

Key Alves se surpreendeu ao descobrir que a capitã do time de vôlei Osasco, no qual jogava, não torcia para ela no BBB 23 .

A oitava eliminada do reality participou do podcast 'BBB Tá On' e reagiu ao saber que Fabiana Claudino elogiou MC Guimê e pediu a saída de Gustavo.





"Não esperava ouvir isso falando dela. Foi a pessoa que mais me apoiou entrar [no BBB]", contou Key.

Porém, a jogadora de vôlei não se mostrou muito preocupada. "Mas são opiniões, e quando forem opiniões negativas não me interessam", completou ela.

Vale lembrar que na época do grande conflito de Key e Gustavo com Guimê, ela comemorou a eliminação do Cowboy com a frase "fechamos o tie-break com sucesso".

