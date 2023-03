Reprodução/ Globoplay BBB 23: Fred revela que quase desistiu do reality: 'Me despedi'

No quarto branco, Fred Desimpedidos confessou para Domitila Barros que quase desistiu do BBB 23 na última terça-feira (7).

O brother contou que não dormiu e chegou a se despedir de Larissa, sua affair na casa, no quarto do líder pensando que apertaria o botão.





"Ontem quando eu tava nesse choro todo, de ver e falar da minha família e em dúvida se estava fazendo a coisa certa, estar aqui. Eu dormi duas horas e eu me despedi da Lari 'Se tiver que apertar o botão, eu vou apertar'", relembrou ele.

O youtuber também contou o carinho que recebeu da sister no momento. "Ela não soltou minha mão, eu fico com as palavras dela na minha cabeça 'Você é forte'. O que você tentou tirar de mim é o que já tava preenchido", completou.

O Quarto Branco dessa edição vai ser um pouco diferente. No cômodo, os dois brothers ficarão em um carro e deverão resistir, quem desistir da dinâmica irá direto para o paredão. Já o vencedor volta para a casa imune e leva o carro. Caso nenhum dos dois desistam até o horário estipulado, tudo será decidido ao vivo. Quem for para o quarto não disputa a prova do líder na quinta-feira (9).

Fred:” a lari não soltou minha mão, eu to repetindo as frases que ela me falou na cabeça: você é forte, vai até o seu limite.”



"o que você tentou tirar de mim, eu ja to preenchido." @fred_b12

EU TÔ CHORANDO! 😭😭😭😭 pic.twitter.com/qbGt41jEGs — Cris (@criispicon7) March 8, 2023





