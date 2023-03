Reprodução / Globoplay 08.03.2023 Domitila e Fred no Quarto Branco

A dinâmica do Quarto Branco do “BBB 23” pode interferir no privilégio semanal do líder desta quarta-feira (08). Se a disputa pela vitória se estender até tarde ou se Fred perder o desafio, ele terá que permanecer no Quarto Branco até quinta-feira e perderá a festa do líder.

Fred e Domitila estão há mais de 6 horas no Quarto Branco. As últimas horas foram marcadas por um silêncio entre os rivais. Eles disputam uma prova em que precisam permanecer dentro de um carro, com o objetivo de ganhar uma imunidade e um carro zero quilômetros.





O derrotado será obrigado a permanecer no Quarto Branco até a próxima quinta-feira (09) e estará no paredão. O vencedor é liberado imediatamente. Nos primeiros momentos no carro, Domitila e Fred tiveram desentendimentos e discutiram algumas vezes sobre o jogo, levando-os a parar de se falarem.

De qualquer modo, a festa do líder ocorrerá com ou sem Fred.

Domitila e Fred estão em completo silêncio dentro do carro.



Isso, na minha cabeça, NÃO EXISTE! Impossível eu estar ali numa prova de resistência, com uma pessoa que eu já disse não gostar ou que disse não gostar de mim, e eu NÃO ESTAR ENCHENDO O SACO DELA ATÉ ELA PEDIR PRA SAIR! pic.twitter.com/1SahyxZaK7 — Guidetti (@ggdtti) March 8, 2023





