Reprodução Nogy Canal 90 e Fred Desimpedidos

Uma publicação no Twitter feito pelo youtuber Nogy, do Canal 90, está gerando discussões sobre o comportamento de Fred Desimpedidos no "BBB 23" nesta quarta-feira (08). O líder da semana recebeu várias críticas na internet pela postura em relação aos participantes Ricardo Alface, Sarah Aline e Domitila.

"A galera descobrindo só hoje que o Fred Desimpedidos é um completo arrogante, que se acha superior a todo mundo. Quem é dos bastidores da internet já sabe dessa há tempos", alfinetou o blogueiro.





O youtuber se justificou dizendo que cada pessoa deveria tirar as próprias conclusões, mas que ele estava comentando “com base em experiências em eventos e no que várias pessoas que conheço falam sobre ele".

Durante a briga entre Fred e Ricardo no último jogo da discórdia, Alface expôs as contradições do apelidado "Boco Roso" por internautas. A discussão foi intensa, com ofensas e acusações de traição. Além disso, Fred enfrentou Sarah Aline, Cézar Black e Domitila.

A galera descobrindo só HOJE que o Fred Desimpedidos é um completo arrogante, que se acha superior a todo mundo. Quem é dos bastidores da internet já sabe dessa há tempos hahahaha — Nogy (@Canal90) March 7, 2023









eu acho assim, cada um precisa tirar suas próprias conclusões, saca? O que eu comentei foi baseado em experiências que presenciei em eventos e também no que muitas pessoas que conheço falam sobre ele — Nogy (@Canal90) March 7, 2023









