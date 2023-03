Reprodução/Globo 18.04.2022 Paulo Vieira

Na última segunda-feira (6), o humorista Paulo Vieira usou o Twitter para mandar um recado para um homem que fez uma fake news contra ele. O artista contou que irá processar o rapaz

Segundo comentários dos seguidores, o gerador da fake news teria sido um apoiador Jair Bolsonaro que divulgou um texto que afirmava que humorista teria inaugurado uma casa de shows de comédia em Palmas (TO) com dinheiro público. "Malucão postou fake news pra me prejudicar e agora quer que eu tenha dó pq ele é um pobre coitado????????? Eu não quero saber, se tiver uma bicicleta eu vou tomar e tocar fogo. Foda-se", escreveu Paulo.

O artista continuou e disse que usar todo o dinheiro que tem para fazer com que o homem pague pelo crime. "Ninguém tem piedade de mim, eu não vou ter de ninguém", disse. "Pensem 100000x antes de espalhar mentira pra me prejudicar pq eu tenho dinheiro e vou usar ele todo pra te f#der", continuou ele.

malucão postou fakenews pra me prejudicar e agora quer que eu tenha dó pq ele é um pobre coitado?????????



eu não quero saber



se tiver uma bicicleta eu vou tomar e tocar fogo



foda se — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) March 6, 2023









Em janeiro deste ano, o humorista explicou que a noticia não era verdade. "Eu juro que não sou pão duro, eu só estou abrindo um negócio milionário que comeu tudo que eu juntei a minha vida toda o @comicspub. TEM que dar certo já que eu tô abrindo o coração, chorei tanto esses dias porque tão espalhando essa fakenews em palmas. Isso é tão injusto véi", escreveu na época com um print da mensagem que espalhou a fake news.

eu juro que não sou pão duro, eu só estou abrindo um negócio milionário que comeu tudo que eu juntei a minha vida toda



o @comicspub TEM que dar certo



já que eu tô abrindo o coração, chorei tanto esses dias porque tão espalhando essa fakenews em palmas



isso é tão injusto véi pic.twitter.com/thjP8aVrym — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 27, 2023













