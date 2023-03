Reprodução/TV Globo BBB 23: Ricardo Alface conquista mais de 140 mil seguidores após briga com Fred

Ricardo Alface está ganhando o coração do público do BBB 23 . Após os últimos acontecimentos na casa, incluindo a briga com Fred Desimpedidos, o brother conquistou muitos seguidores no Instagram.

Nas últimas 24 horas ele ganhou 147 mil seguidores, saindo dos 400 mil para 547 mil, crescendo de cerca de 35% em apenas um dia.





De acordo com o site SocialBlade, o crescimento de Ricardo nos últimos dois dias foram de mais de 200 mil seguidores.

Alface se desentendeu com os antigos aliados, Fred, Bruna Griphao, Cara de Sapato e Guimê nos últimos dias.

O youtuber, ao contrário do rival, teve uma queda nos seguidores, somando mais ou menos 30 mil a menos desde a formação do paredão, no último domingo (5).

