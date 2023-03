Reprodução / Globoplay 07.03.2023 Ricardo Alface abandona quarto Deserto

O que era uma fissura, rachou de vez. Ricardo, que já tinha brigado com Fred, criou mais dois desafetos no quarto Deserto nesta terça-feira (07) e abandonou o grupo.

Por conta do Jogo da Discórdia de ontem, alguns participantes revisitaram a briga entre Bruna Griphao e Key Alves, Os aliados de Ricardo questionaram o posicionamento do brother em relação a atleta de vôlei.





MC Guimê explica a situação, afirmando que 'Alface' contou uma história para o grupo e Bruna, mas no ao vivo mudou a versão: "Você falou 'é mesmo, senti que [Key Alves] estava na maldade mesmo, querendo vir em cima do bagulho'. Depois, você deixa entender que a Bruna estava errada e a Key Alves estava certa", detalha o cantor.

Inicialmente, Ricardo se nega a dar explicações , acusa Fred de traição e os antigos aliados de “passar pano” para o youtuber. Mas na sequência, o biomédico volta atrás e tenta elucidar o caso.

“Ela realmente sentou do meu lado e disse que eu estava com a razão, falando que a Bruna estava errada, e eu falei a mesma coisa ali. Agora vocês querem julgar que eu tinha que atacar ela também”, disserta o Alface.

Durante a discussão, Cara de Sapato confronta Ricardo por monopolizar a conversa e impedi-lo de falar: "Deixa eu falar também, cara. Você só fala e quer que os outros fiquem em silêncio! Você precisa dar explicações, sim". A partir dai os dois brothers sobem o tom e começam a trocar xingamentos, com Sapato visivelmente exaltado.

“Na boa! Que não tenho que explicar nada pra ninguém! Você é um traidor, e eu tô caindo fora!”



Durante a discussão, Bruna Griphao argumenta que a comparação feita pelo biomédico com a situação de Fred não é válida e os dois acabam relembrando a briga ocorrida entre eles na semana anterior, quando a atriz o mandou ir “se tratar”. O que gerou novo atrito e uma nova troca de ofensas agora do biomédico com a loira.

Por fim, enquanto recolhia o que lhe pertencia, Ricardo disse que não precisava se explicar para ninguém, chamou Fred Desimpedidos de traidor e disse que todo mundo está encobrindo a situação, e afirmou que Bruna terá uma resposta.

