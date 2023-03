Divulgação/ Globo Domitila, Key e Sarah Aline

O oitavo paredão do “BBB 23” foi formado no último domingo (05). Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline compõe a berlinda da semana e uma delas deixará o reality na terça-feira (07).

Todas as emparedadas são do grupo Fundo do Mar, que sofrerá mais uma baixa após a saída de Fred Nicácio no último paredão.





Por enquanto, a parcial das 18h desta segunda-feira (06) da enquete do iG Gente está livrando a veterana Domitila. Indo para o terceiro paredão, a modelo esta com apenas 9,6% dos votos dos nossos seguidores.

Estreando no paredão, Sarah Aline também não corre perigo. A psicóloga está com 27,8% dos votos. Key Alves é mais cotada para deixar o reality, com 62,6% dos votos





Acompanhe a votação em tempo real e deixe o palpite sobre a nova eliminação no "BBB 23":