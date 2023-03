Reprodução / Globoplay Guimê e Bruna

Durante a madrugada de segunda-feira (06), Bruna Griphao e MC Guimê conversam na área externa da casa do BBB 23. Ao discutirem as prioridades dentro do programa, eles decidem listar os oito participantes favoritos. Guimê foi o primeiro a apresentar a lista.

Para o cantor Bruna e Alface são as maiores prioridades, seguido por Aline, Fred, Sapato e Larissa e por último Amanda. “Gosto muito dela [Amanda], mas não me sinto a prioridade dela”, justificou Guimê.





Bruna Griphão detalhou mais o ranking de prioridades dela. Para a atriz, Amanda e Alface seriam os últimos que ela protegeria no quarto deserto. “Amo a Amandinha, mas a gente dá umas batidas de frente [...] Amo o Alface, mas inegável que tenho minhas mágoas”, afirmou.

Assim como Guimê, Bruna manteve Sapato e Aline como prioridades medianas. A maior prioridade da atriz segue com a Larissa, mas a sister fez ressalvas. “Sinto que a Lari sente que tem que se manter leal a mim, mas sinto que o coração dela talvez o Fredinho fale mais alto”, opinou.

