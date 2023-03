Reprodução/Instagram Boninho faz mistério com dinâmica e internautas apostam em Quarto Branco

Boninho adora deixar a cabeça dos internautas fervilhando! Nesta segunda-feira (6) o Big Boss compartilhou um vídeo dando spoilers de uma nova dinâmica do BBB 23 e a web apostou em Quarto Branco.

No perfil do Instagram, o diretor da TV Globo entregou algumas informações importantes e deixou escapar as hashtags "Branco" e "Quarto".





"Tudo pronto para quarta-feira. A ação deve começar bem cedinho. Isso o Tadeu [Schmidt] vai contar para vocês. […] Vai ter coisa bacana, fica ligado", anunciou ele.

Boninho contou que as informações detalhadas serão dadas pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta terça-feira (7).





