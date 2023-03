Reprodução / Globoplay Marvvila e Fred

Neste domingo (05), a aliança entre Fred e Marvvila foi questionada por fãs do reality. Nas redes sociais, internautas descobriram que os dois participantes dividem a mesma assessoria e por isso estariam se protegendo, mesmo não demonstrando proximidade no jogo.

Após Fred Bruno criticar Ricardo Alface por proteger Sarah Aline no “BBB 23” em detrimento do grupo deserto, internautas apontaram que o youtuber também faz o mesmo jogo para proteger Marvvila, mas não por afinidade e sim por uma suposta recomendação da agência.





Com a repercussão do assunto na internet, a equipe de Marvvila fez um pronunciamento no Twitter negando que a dupla tenha sido direcionada a se proteger ou forçar afinidade e garantiu que Fred nunca teve alguma relação com a cantora antes do reality.

“É uma grande desonestidade levantar essa questão pra justificar movimentações naturais do jogo, especialmente porque é nítido o carinho e aproximação que ambos tem desde as primeiras semanas”, afirmaram os ADMs.





Os apresentadores do "É de casa" estão perguntando onde está a Marvvila? 😂 Coincidência ela e o Fred serem da mesma assessoria e adotarem o mesmo game, e essa proteção... hum, nem foi combinado na agência né? #BBB23 #RedeBBB — Claudio 🔥🌵 (@claudiofc14) March 4, 2023





tenho certeza que esse negócio do Fred querer proteger a Marvvila a qualquer custo tem haver com assessoria, não é possível cara. Não vejo eles tendo UMA interação fora de festa, não têm proximidade nenhuma, não faz SENTIDO?!?!?!?! — ari (@arifalou) March 5, 2023





Há gente a Marvilla é uma querida mas não se passem neh são da mesma assessoria é óbvia a recomendação de proteger pelo maior tempo possível, eu inclusive TB orientaria assim. O melhor jogo é ser honesto com o público — Camila Souza (@cacosdaca) March 5, 2023





Mesma agência, mesma assessoria, mesmo jogo, alguém tem dúvida que Fred e Marvvila entraram com script todo preparado de sua agência? Por isso tanta defesa, aí tá tentando enfiar essa história de carinho mas é puramente comercial. pic.twitter.com/ZjQQtUTFjr — ElieteSN 🌵🦑 (@ElietedeSouzaN1) March 5, 2023





🧵 sobre a Marvvila e o Fred: não, eles não são da mesma agência. E sim, estão na mesma assessoria de imprensa. Mas isso não implica em direcionar afinidade e proteção em jogo. É errrado usar isso p/ justificar movimentações naturais do jogo. Vamos colocar alguns pontos: #BBB23 — MARVVILA 🥁 (@marvvila) March 5, 2023





