Reprodução / Globoplay Key Alves na psicina

Key Alves fez uma revelação inusitada para os colegas do “BBB 23” nesta sexta-feira (03). Em conversa com Cezar Black e Domitila Barros, a atleta do vôlei comentou que não saia da piscina quando precisava fazer xixi.

Enquanto a sister estava no chuveiro da área externa, Black brincou: “Vai mijar aí, pode falar a falar a verdade.”, a resposta de Key deixou o baiano chocado. “Eu mijo aí dentro [da piscina], você põe a boca na água”.





A atleta ainda questionou os colegas se eles também não fizeram as necessidades na piscina nenhuma vez. “Eu não, vai que fica vermelho aí”, respondeu Cezar.

Após as negatórias de Domitila e Cezar, Key tentou minimizar os danos. “Ah, vai. Vocês são muito nutelinhas”, debochou a atleta.

Cancelada por fazer XlXl na piscina

Cancelada por usar roupa preta

Cancelada por não deitar para os camarotes protegidos pelas PÁGINAS E FOFOCA

Cancelada por pedir Ieitinho

Cancelada por sentir cheiro de cachorra no ar

É A KEY ALVES PAI #BBB23 | #RedeBBB pic.twitter.com/Mfzd2zBpXX — REALITIES ao vivo 👁️ #BBB23 (@REALITIESaovivo) March 3, 2023





Depois que a Key disse que ja fez xixi na piscina do BBB!

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/VeE2LFutri — Eu comentando #BBB23 (@elacomenta2) March 3, 2023





