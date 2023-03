Reprodução / Instagram 03.03.2023 Boninho

Boninho tirou esta sexta-feira (03) para dar alguns spoilers do que aguarda os participantes dos “BBB 23” nos próximos dias. Além de confirmar a troca com um participante do reality mexicano “La Casa de Los Famosos”, o diretor deixou no ar a volta de uma dinâmica famosa.

“A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter ‘exchange’ (troca)? Vai. Quarto branco? Falei quarto branco?”, disse o Big Boss.





A dinâmica do Quarto Branco separava três participantes da casa dentro de um pequeno quarto fechado, sem nada dentro a não as paredes brancas, as camas e o botão vermelho. Aquele que não resistir ao ambiente hostil, aperta o botão e vai direto para o paredão.

A última vez que a dinâmica apareceu no reality foi na 20ª edição. Participaram Giselly Bicalho, Felipe Prior e Manu Gavassi. O confinamento acabou aproximando o trio, que eram rivais, e terminou com Manu apertando o botão vermelho.





