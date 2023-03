Reprodução / Gshow 03.03.2023 Gustavo Benedetti

Durante o programa online “Mesacast do BBB” nesta sexta-feira (03), Gustavo Bendetti afirmou que não tem certeza se formaria um relacionamento amoroso caso tivesse a oportunidade de participar novamente do Big Brother Brasil.

O participante, que se envolveu com Key Alves desde a primeira semana de programa, refletiu sobre como um romance pode ter impacto no desenrolar do jogo. "Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que tinha que acontecer. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo.”, analisou.





Além disso, o fazendeiro comentou que o envolvimento com alguém na casa pode dificultar a abertura com outros participantes para desabafar.

O reencontro de Key e Gustavo pode estar mais perto do que o cowboy imagina. Emparedada pelo Big Fone da última quarta-feira (1º), a sister corre o risco de ser a próxima eliminada do reality.

