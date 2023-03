Reprodução / Globoplay Fred Bruno e Domitila no BBB 23

Domitila aproveitou a privacidade durante as compras da semana desta sexta-feira (03) para desabafar com Cezar Black sobre a perseguição de Fred Bruno. A sister reclamou do comportamento do rival.

“Favelado chique incomoda. Não tá acostumado a conviver com gente como eu? Problema seu, vá ter uma vida mais diversa.”, queixou-se Domitila, se referindo as atitudes de Fred.





A miss Alemanha ainda afirmou que Fred precisava aprender a conviver com pessoas de perfis diferentes com o que ele estaria acostumado antes do reality. “Não sou obrigada a servir nem a entreter ‘você’”, concluiu.

No final da conversa, Domi ainda desmereceu a vaga de camarote ocupada pelo dono do canal Desimpedidos. “Esse menino, pensava que ele era jogador, nem sabia de onde veio”, afirmou a sister. Rindo, Cezar concordou: “Eu não conhecia ninguém da galera [camarote] que entrou”.





