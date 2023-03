Reprodução/Instagram - 3/3/2023 Fred Nicácio





Fred Nicácio segue mostrando que não quer contato com Key Alves após o "BBB 23". Eliminado nesta semana, o médico entregou que Key colocou um presente na mala dele para ser entregue a Gustavo Benedeti. No entanto, a mala levou outro rumo: o terreiro.

Segundo Fred, todas as malas foram para o terreiro, onde vão passar por uma limpeza. "Muito cheiro [de Key]. Você pega na bolsa e sente o cheiro e ela colocava o presente na geladeira, que ela diz que é para durar mais tempo. Truque da gata. Tem o perfume dela, bem doce. Todas as minhas malas foram para o terreiro, para aquela limpeza", disse Fred Nicácio, no mesacast "BBB Tá On".





As apresentadoras ficaram curiosas para saber qual o presente de Key para Gustavo e suspeitaram de uma calcinha. Fred, no entanto, fez suspense.

"A bicha [Key] não colocou [o presente] escondido na minha mala? Achei dentro do hotel ontem. Tem uma sacola de pano escrito com lápis de olho: 'Te amo - Key' e dentro um presente", garantiu, sem mais detalhes.





Fred Nicácio também reforçou a decepção com Key Alves após assistir trechos do "BBB 23" e classificou a sister como uma "cobra-cascavel". "Venenosa! É pior do que cobra-cascavel, seu veneno é cruel", cantou Fred Nicácio.